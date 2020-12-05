Sokağa çıkma kısıtlamasını duymayan boyacı sokakta müşteri bekledi

Gaziantep’te meydana gelen olay yürekleri sızlattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın sabahın erken saatlerinde 11 sene boyunca her gün yaptığı gibi boya sandığı ile Balıklı Parkı’na giden Orhan Özcan (43), boş sokakta müşteri beklemeye başladı. Kimsenin olmadığı sokaklarda müşteri bekleyen Orhan Özcan, karşısında zabıtaları buldu.

Evli ve 4 çocuk babası olan 43 yaşındaki adam, evde televizyonu olmadığı için sokağa çıkma kısıtlamasından haberden olmadığını söyledi.

“KİME GİDİP EL AÇAYIM”

Özcan, “Ben 11 senedir buradayım. Bekarlığımdan beri aynı işi yapıyorum. Bir gelirim yok, maaş almıyorum. Yalan söylemiyorum. Çocuk da değilim, yaşım 43. Bu işle evimi geçindiriyorum. Ne yapayım kime gidip el açayım” dedi.

ZABITALAR TARAFINDAN UYARILAN AYAKKABI BOYACISI EVİNE GÖNDERİLDİ

Ayakkabı boyacısı Özcan, zabıtalar tarafından uyarılarak evine gönderildi.