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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Hareketlilik erken saatlerde başladı

Türkiye genelinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımda hareketlilik başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Hareketlilik erken saatlerde başladı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Hareketlilik erken saatlerde başladı

Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Hareketlilik erken saatlerde başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Hareketlilik erken saatlerde başladı

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti. Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki, 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Hareketlilik erken saatlerde başladı

Bu kapsamda, dördüncüsü 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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