Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 karayolunda hareketlilik

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye sıçrayan ve korkunç can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilmeye başladı. Kısıtlamasının ardından E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.