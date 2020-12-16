Koronavirüs pandemisi hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Salgının yayılması nedeniyle vatandaşların belirlenen saatlerde sokağa çıkmamasına karar verildi. Bu yasağa uymayan kişilere de para cezası verilmesi ve haklarında adli/idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre meskenler hariç 81 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Bu yasaklara uymayan ve ceza alan vatandaşlar da internet arama motorlarında Sokağa çıkma yasağı cezasına nasıl itiraz edilir? Maske takmama cezasına nereye, nasıl itiraz edilir? sorularına yanıt arıyorlar. Öte yandan Sokağa çıkma yasağı cezası itiraz dilekçesi |Maske takmaması cezası itiraz dilekçesi konuları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zaman dilimleri içerisinde kısıtlamayı ihlal edenlere 3 bin 150 TL para cezası uygulanır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kolluk güçleri tarafından vatandaşa tebliğ edilen sokağa çıkma yasağı cezasına tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ

Kişinin belirlenen süre zarfında herhangi bir itiraz başvurusunun bulunmaması durumunda idari para cezasını kesin bir şekilde ödemekle yükümlü olacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, itiraz etmek için Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta kişinin idari para cezasını almış olmasıdır. Cezanın alındığı günden 15 gün süre içerisinde kişi gerekli başvurusunu yapmalı aksi halde idari para cezası kanunen bir yaptırım olacaktır.

Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz dilekçesini indirmek için tıklayınız.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Meskenlerin hariç olarak maske takmamanın cezası 900 TL'dir.

MASKE TAKMAMA CEZASINA NEREYE, NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kolluk kuvvetleri tarafından maske takma kuralına uymayan ve ceza yazılan vatandaşlar ceza tebliğinden itibaren itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir.

Erken ödeme yapıldığı ya da tek seferde ödendiği takdirde cezanın 4’te 1’i oranında indirim sağlanacaktır. Böylelikle adına kesilen idari para cezasının peşin ödenmesi durumunda 4’te 1 indirim ile kişi 675 TL ödeme yapacaktır.

MASKE TAKMAMA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Maska takmama cezasına itiraz dilekçesini indirmek için linke tıklayınız.

Maske İdari para cezası olarak vatandaşlara kesilecek olan 900 TL cezanın sorgulanması GİB üzerinden sorgulanabilecektir. Vergi dairesinin internet sitesi üzerinden hızlı ödeme seçeneği ile yapılabilecektir.