Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını sürerken Avrupa'da vaka sayılarının artması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının da olduğu tedbirler alınmaya başladı. Ülkemizde Haziran ayından itibaren normalleşme süreciyle birlikte kısıtlamalar kaldırılırken salgında vaka sayıları ve hasta sayıları artmaya başladı. Yeni kısıtlamaların getirilip getirilmeyeceği merak edilirken Reuters'a konuşan bir Türk yetkili sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanabileceğini kaydetti. Bu kapsamda Sokağa çıkma yasağı gelecek mi, gelir mi? Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ, GELİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınından korunmak için maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşların kurallara uymasını istemiş ve kısıtlamanın gündemlerinde olmadığını söyledi.Reuters haber ajansı bugün bir Türk yetkiliyle gerçekleştirdiği haberi okurlarına duyurdu. İsmini vermeyen üst düzey bir Türk yetkili," Sürece birkaç hafta baktıktan sonra yeni tedbirler uygulanabilir," diyerek, okulların bu ayın başlarında kısmen yeniden açılmasının etkisini değerlendirdikten sonra resmin daha net hale geleceğini de kaydetti.

Türk yetkili, Türkiye'de birçok semptomsuz vaka olduğunu söyledi. Yetkili, "Görünüşe göre vaka sayısı hasta sayısının beş katı civarında. Bu eğilim yükselirse tabi ki bazı önlemler alınacak ”dedi.

Yetkili isim kısıtlamaların daha dar bir kapsamda olacağını ve ekonomiyi koruyacağını kaydetti.

Yetkili isim gündemdeki tedbirlere ilişkin olarak," Restoranların ve tesislerin belirli saatlerde kapatılması; gençlerin ve 65 yaş üstü çocukların dışarı çıkabileceği sabit saatler; ya da son adım olarak, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ”dedi. Ayrıca kabine üyelerinin bu konuda çalıştıklarını belirtti.

Yetkili isim son olarak, "Çok fazla beklemeden bazı adımlar göreceğiz" dedi.

Öte yandan başka bir yetkili Ankara'daki vaka artışının düşüşe geçtiğini, İstanbul'daki vaka artışının ülke için risk oluşturduğunu kaydetti.

Bir başka yetkili, başkent Ankara'da son zamanlarda yaşanan hızlı artış bir miktar yavaşlarken, İstanbul gibi şehirlerdeki artışların bu “zor dönemde” ülke için risk oluşturduğunu söyledi.

Ancak "tam bir tecrit" gibi acımasız tedbirlerin gündemde olmadığını söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Yetkili isimler ve hükümetten bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Salgının seyrine göre önümüzdeki günlerde bazı kararların alınması bekleniyor. Bu kararların içinde sokağa çıkma yasağı veya kısıtlamanın olup olmadığı bilinmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5N1K programında gazeteci Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlaması düşünmediklerini belirtti.

Bakan Koca şunları söyledi:

"Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maske bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz."