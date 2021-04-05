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  3. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı: 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı: 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza

Tüm Türkiye'de pandeminin etkilerinin azaltılması için bir takım kısıtlama önlemleri alındı. Denetimlerini sürdüren ekipler, yasaklara uymayan vatandaşlara ceza yazdı. 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza yazıldı.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı: 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza

Çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce'de uzun bir aranın ardından tekrar 56 saat sokağa çıkma yasağı uygulandı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü.

EKİPLER DENETİMLERİ SÜRDÜRDÜ

Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlem caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı: 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı: 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı: 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı: 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza

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