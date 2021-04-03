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Sokağa çıkma yasağında mehteranlı kız isteme merasimi pes dedirtti!

Antalya'da bugün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar akıllara durgunluk veren bir olaya tanıklık etti. Kuralları ihlal edip mehteran takımı eşliğinde gerçekleşen kız isteme merasimi görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülere ise vatandaşlardan tepki yağdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde koronavirüs salgınını hiçe sayan bir aile, mehteran takımı eşliğinde kız istemeye gitti. Yapılan ihlal site sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken sosyal medyaya atılan bu görüntüler vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

Kontrollü normalleşme sonrası günlük vaka sayısının 40 bini aştığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı. Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya’da pandemi kuralları hiçe sayılıp kız isteme merasimi gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma yasağında mehteranlı kız isteme merasimi pes dedirtti!

 

KONVOY HALİNDE GELDİLER

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın damat ve yakınları, araçlarla konvoy yapıp, kız isteme merasimi için bir siteye geldi.

Sokağa çıkma yasağında mehteranlı kız isteme merasimi pes dedirtti!

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Mehteranın ‘Ceddin Deden’ adlı mehter marşı ile site içerisinde geçiş yapan damat ve yakınlarını, site sakinleri cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Sokağa çıkma yasağında mehteranlı kız isteme merasimi pes dedirtti!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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