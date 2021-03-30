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Sokağa çıkma yasağında petshoplar açık mı 2021?

Sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağının açıklanmasıyla birlikte evcil hayvan sahipleri tarafından "Sokağa çıkma yasağında petshoplar açık mı 2021?" sorusu akıllara geldi. Peki sokağa çıkma yasağında petshoplar hizmet verecek mi? İşte yanıtları...

Sokağa çıkma yasağında petshoplar açık mı 2021?

Hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının açıklanması ile hangi işletmelerin açık olacağı merak edilmeye başlandı. Evcil hayvanların ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Sokağa çıkma yasağında petshoplar açık mı 2021? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtını sizler için haberimizde derledik.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PETSHOPLAR AÇIK MI 2021?

Değişik türdeki hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik malzemeler satan petshopların, açık olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Yasaklar kapsamına giren işletmeler yayımlanan genelgede belirtildi. Genelgeye göre, evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları yasaklardan muaf tutulacak. Hayvanların günlük bakım ve beslenmelerinin karşılanabilmesi için petshop çalışanları hafta sonu 10.00-17.00 saatleri çalışacaklar. Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile işyeri arasındaki güzergah ile sınırlı olacak.

Sokağa çıkma yasağında petshoplar açık mı 2021?

HAYVANLARIN İHTİYAÇLARI NASIL KARŞILANACAK?

Sokağa çıkma yasağında petshoplar açık mı 2021?

Sokağa çıkma yasaklarında veteriner ve hayvan kliniklerinin açık olacağı öğrenildi. Hayvanlara sağlık hizmeti veren kuruluşlar açık olacak. Dolayısıyla olası hastalık veya yaralanma durumlarında evcil hayvanlarınızı veteriner kliniklerinde tedavi ettirebilirsiniz.

Ayrıca sokak hayvanlarının beslenmesinin ihmal edilmemesi için Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar işlerine devam edebilecekler. Ayrıca evcil hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması için dışarıya çıkılabilecek. Hayvanlarını gezdirecek olanlar hayvanlarını evlerinin önünde gezdirebilecek?

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