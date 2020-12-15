Sokağa çıkma yasağında Tuzla'da sokak hayvanları unutulmadı!

Kış aylarında vatandaşların hafta sonu yasağına uyduğu için dışarıda kalan sokak hayvanlarıyla yeterince ilgilenilmediği fark eden Tuzla Belediyesi, soğuk ve yağmurlu havada yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekleri düşünerek bulundukları barınaklara mama ve su takviyesinde bulundu.

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma günü akşam saat 21.00’dan Pazartesi sabahı saat 05.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri unutmadı. Sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin yiyecek ve içecek bulmaları noktasında sıkıntı yaşanmaması için ekipler, tüm hafta sonu boyunca Tuzla’nın her noktasına mama dağıtımı yaptı.

''SİZ EVDE KALIN, ONLAR BİZE EMANET''

Tuzla Sahili’nde bulunan kedi evleri, barınaklar ve ilçe sınırları içerisinde bulunan kedi-köpek evlerinin mama ihtiyacı karşılandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Siz evde kalın, onlar bize emanet” dedi.

Tuzla Belediyesi olarak, şehrimizin güzelliğine güzellik katan minik dostlarımız için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalar yaparak barınak, veterinerlik ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor.