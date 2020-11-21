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  3. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatleri arası dışarı çıktı

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatleri arası dışarı çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatleri arasında dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatleri arası dışarı çıktı

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında 20 yaş ve altındakilerin 13.00 ila 16.00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

İstanbul'da uzun bir aradan sonra ilk kez sokak sınırlaması getirilen 20 yaş ve altındakiler, saat 13.00'ten itibaren evden çıkabildi.

Bazı gençlerin parklarda bisiklet kullandıkları, arkadaşlarıyla yürüyüş yaptıkları görülürken, ebeveynleriyle parklara giden küçük çocuklar da oyun alanlarında vakit geçirdi. Bazı çocuklar, arkadaşlarıyla beraber sokak aralarında oyun oynadı.

Kentte, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle cadde ve sokaklarda, diğer hafta sonlarına göre sakinlik yaşandı.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatleri arası dışarı çıktıSokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatleri arası dışarı çıktı



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