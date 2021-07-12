Sokak artasında dehşeti yaşattılar! Saçlarından tutup yerlerde sürükledi, tekme attı, küfürler savurdu

Alınan bilgilere göre olay Taksim Sıraselviler’de meydana geldi. Sözcü'nün haberine göre İstanbul Clup isimli gece kulübünün çalışanları, ismi bilinmeyen bir kadını saçlarından sürükleyerek dışarıya çıkardı. Kadının uğradığı şiddeti gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Şiddet cadde ortasında devam ederken kulüp çalışanlarının ağza alınmayacak küfürler ettiği görüldü.

TEKME ATTI, KÜFÜRLER SAVURDU

Ayrıca bir kulüp çalışanı kullandığı sözler üzerine bir kadına tekme attı, küfürler savurdu. Olaylar devam ederken yerlerde sürüklenen kadına bir çalışanının sert bir şekilde tekme attığı da görüldü. Bir çalışan ise kadının yüzüne su attıktan sonra tekme atmaya devam etti.

SALDIRGANLARA İŞLEM YAPILMADIĞI İDDİASI

Ayrıca cadde ortasında saldırıya maruz kalan kadınların, polisler tarafından götürüldüğü, saldırganlara ise işlem yapılmadığı ifade ediliyor.

Kaynak: Bölge Gündem, Sözcü