Sokak hayvanları toplanmaya başladı! Vatandaşlar toplanmaması için binlerce paylaşım yaptı! Sokak hayvanları sahipsiz değildir

Tüm Türkiye Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 yaşındaki Asiye Acar'a sahiplerinin ağızlık takmadığı iki pitbull cinsi köpeğin küçük çocuğa saldırması olayını konuşuyor. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu küçük kızın Akdeniz Üniversitesindeki tedavisi ise sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu olay sonrası sokaktaki köpeklerin toplatılması talimatını verdi.

ERDOĞAN: GÜVENLİ BARINAKLAR KURARAK GÖNÜL KAZANABİLİRSİNİZ

Bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada," Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başı boş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili haberlere rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Şimdi buradan birinci derecede büyükşehirler olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek, pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Osmanlı, ağaçlara meyveleri asarmış. Bu meyvelerden hayvanlar nasiplerini alsınlar diye. Aynen bunu da bulunduğumuz belde, ilçe, illerde yapmamız mümkün. Bu adımları da atalım. Hem bu dediğim barınaklar hem bu dediğim ağaçlarda onların nasiplerini hazırlamak." ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLAR HAYVANLARIN TOPLATILMASINI İSTEMİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bazı belediyeler sokaklardaki hayvanları toplamaya başladı. Hayvanların toplatılmasını istemeyen hayvanseverler Twitter'da #SOKAKHAYVANLARISAHİPSİZDEĞİL etiketi ile çok sayıda paylaşımda bulundu. Ayrıca belediye çalışanlarının hayvanlara yönelik tutumları da tepki çekti.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

- İnsanı hayvandan ayıran düşünebilmesi değildir. Yalan söyleyebilmesidir, soygun yapabilmesidir, iki yüzlü olabilmesidir. Oysa hayvan yalan söyleyemez, mülkiyetsizdir ve tek yüzlüdür. Ve hayvan insandan çok daha düşüncelidir!

- Barınaklar hayvanların hapis hayatı sürdüğü, bir deri bir kemik bırakıldığı ölüm kampları. Hayvanları sokaklarından, mahallelerinden koparıp bu ölüm kamplarına atanların dilerim ne bu dünyada ne o inandıkları ahirette iki yakası bir araya gelmesin.

- Sokakta hayvan istemiyoruz barınağa gönderin diyenlerin vicdanları rahat mı şimdi çok merak ediyorum ! Barınak şartlarını bilmiyorsanız açın internetten bir bakın

- Hayvanlar sokaklarımızın rengi, BARINAK çare değil ve sahipsizlerin sesiyiz

- Öyle sevgisiz büyümüşler ki etraflarında sevilen, başı okşanan tek bir canlıya tahammülleri yok.

-Hayvan sevmeyen insan sevemez.