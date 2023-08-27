Sokak köpeği dehşeti durmak bilmiyor! Bu sefer bir çocuk yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bisikletiyle tarladan mahalleye evine dönen çocuğa iki köpek saldırdı, bisikletten düşen çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Sokak köpeği dehşeti durmak bilmiyor! Bu sefer bir çocuk yaralandı

Köpek saldırılarının ardı arkası kesilmiyor, gün geçmiyor ki bir köpek saldırısı haberi duyulmasın. Bu kez saldırı haberi Konya Karapınar ilçesinden.

BİSİKLETİ İLE TARLADAN EVİNE DÖNÜYORDU

Olay, Karapınar ilçesi İslik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan babasının yanından mahalleye bisikleti ile dönen 12 yaşındaki H.T.'yi 2 sokak köpeği kovalamaya başladı. Bisikleti ile kaçmaya çalışan H.T., bisikletinin kontrolünü kaybetmesi sonrası yere düştü. Annesini arayarak yardım isteyen H.T., yakınlarının yardımıyla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İKİ SOKAK KÖPEĞİ SALDIRDI

Köpeklerden korkarak kaçan H.T. yaptığı açıklamada, "Tarladan babamın yanından döndüğüm sırada iki sokak köpeği saldırdı. Korku ile kaçmaya başladım. Daha sonra bisikletimi yolun yüksekliğinden aşağı sürerek onlardan kurtuldum. Hemen annemi aradım. Çok kötü bir durumdu” ifadelerini kullandı.

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