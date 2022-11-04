Sokak köpeği ısırdıktan sonra kuduz teşhisi koyulan çocuğun doktoru konuştu! "Durumu çok kritik"

Bitlis'te geçtiğimiz günlerde sokak köpeği tarafından ısırılarak hastaneye kaldırılan 2 çocuktan birine kuduz teşhisi konmuştu. Tedavi altına alınan çocuğun durumu için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz "Beynin etkilendiğine dair önemli bulgular var, durumu çok kritik" diye konuştu.

ERKEN ÖNLEM HAYAT KURTARIYOR

Hastalık hakkında konuşan Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Kuduz virüsü vücuda girmiş olsa bile erken önlemlerle bu öldürücü hastalığı önleyebiliyoruz. Isırık fark edildiği an yara temizliğinin yapılması, mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor." dedi.

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BİR ÇOCUK TABURCU EDİLDİ

Isırılmaları sonrası hastaneye gelmeleri hakkında konuşan doktor Cengiz "Çocuklarımızdan biri dün taburcu edildi. Kuduz hastalığına ait bir bulgu çıkmadı, temas sonrası aşıyla koruma sürecini tamamlamak üzereyiz, bir aşısı kaldı." ifadelerini kullandı.

HASTANEDEKİ ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Köpek tarafından ısırıldıktan sonra çocuğun hastaneye geç getirildiğini ve bu yüzden de kuduz tespit ettiklerini söyleyen Cengiz "Çocuğumuz 21 Ekim'den beri yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor, solunum cihazına bağlı. Sıvı tedavisiyle destekleniyor, kan basıncındaki yükselme ve düşüşler engellenmeye çalışılıyor. Uyutularak ağrı kesici veriliyor. Beynin etkilendiğine dair önemli bulgular var, durumu çok kritik." şeklinde konuştu.