Kayseri'de sokak köpeği vahşeti! Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç çığlıklarıyla mahalleyi inletti!

Kayseri Kocasinan ilçesinde bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç çığlıkları mahalleyi inletti.

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Kayseri'de sokak köpeği vahşeti! Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç çığlıklarıyla mahalleyi inletti!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı. Gencin saldırıya uğradığı anlar ise kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.M.'ye (19) köpek saldırdı.

Vatandaşların elinden kaçan köpek, bir süre kovaladığı C.M.'nin bacağını ısırdı. Gencin korkudan bağırması mahalleyi inletirken, çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.M., tedavi altına alındı.

Köpeğin gence saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri'de sokak köpeği vahşeti! Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç çığlıklarıyla mahalleyi inletti!

Kayseri'de sokak köpeği vahşeti! Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç çığlıklarıyla mahalleyi inletti!

KAYNAK: İHA

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