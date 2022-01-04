Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! 9 ameliyat geçiren Enes'ten haber var

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Enes Koca 35 gün önce okuldan eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaşadığı bu talihsiz olay sonrası, 9 ameliyat geçiren Koca yürümeye hazırlanıyor. Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, basın mensuplarına aıklamalarda bulundu. sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Koca'nın, vücudunun her bölgesinden ısırıldığını söyleyen Şenel, çocuğun baş bölgesindeki saçlı derinin yanı sıra sol bacağının arkasındaki kas dokularının da parçalandığını belirtti.

Yaptığı açıklamada "Diz altı kısımdaki kasları hareket ettiren siniri de parçalamışlardı. Çocuk geldiğinde durumu gerçekten çok ağırdı. Hem tıbbi anlamda hem psikolojik anlamda da çok ağır bir travma altındaydı." ifadelerini kullanan Şenel, küçük çocuğu ayağa kaldırmak için uğraştıklarını söyledi.

Şenel, Koca'nın geçirdiği 9 cerrahi müdahalenin ardından kontrollü olarak eve gönderildiğini, bazı tedaviler ve ameliyatlar için hastaneye tekrar döneceğini kaydetti. Koca'nın tedavisinin 5-6 ay sürebileceğini, okula dönebilmesi için de özellikle psikolojik açıdan hazırlanması gerektiğini belirten Şenel açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çocuğu geniş bir ekip takip ediyor. Sadece cerrahi kısmı yok, aynı zamanda çocuk psikiyatrisi takip ediyor. Çocuk enfeksiyon ve fizik Tedavi bölümlerimiz takip ediyor. Beyin cerrahisi ve çocuk nöroloji bölümlerimiz takip ediyor. Bütün bölümlerin takip ettiği bir ekip çalışması halinde çocuğu toparlamaya çalışıyoruz. Hem psikolojik olarak hem de yaraları anlamında. Önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber çocuğu biraz daha toparlayacağımızı, muhtemelen bir iki gün içinde ilk defa ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Ayağındaki yarayı bir cihazla beraber destekleyerek çocuğu ilk defa yürüteceğiz."

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, köpek sürüleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk vakalarında artış olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"30 yılı aşkın bu mesleğin içindeyim. Köpek sürülerinin parçalamaya çalıştığı çocukları görmüyordum ki, bu çocuk Ankara'da bir kenar mahallede oturmuyor. Yani merkezde oturuyor, şehrin dışında oluyordu bu işler. Bunları yakın zamanda giderek artan oranda görmeye başladık. Son 2 ay içinde ikinci çocuk saldırıya uğradı bu şekilde."

Emrah Şenel, sürüler halinde gezen köpekler için şehir dışında geniş alanlar ayrılması ve barınma şartlarının oluşturulup kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"ACISINI GEÇİRECEK BİR AĞRI KESİCİ YOK"

Enes'in annesi Ayşe Koca ise çocuğunun yaralarının iyileşmesine karşın ağır bir travma yaşadığını dile getirerek, "Acısını geçirecek bir ağrı kesici, moralini düzeltebilecek bir şey yok. Hiçbir şey Enes'i mutlu etmiyor. Sürekli kötü rüyalar görüyor, rüyalarında uykusunda o anı yaşıyor. Zaten uyuyamıyor. Haftalık anestezi altında enfeksiyon bakımları yapılıyor. Başına takılan doku geliştirici bir cihaz nedeniyle haftalık anesteziye giriyor." dedi.

"OĞLUM HAYVANLARI ÇOK SEVİYORDU"

Anne Koca, Enes'i bulduklarında köpeklerin halen etrafta olduğunu, başını toprağa çevirerek koruduğu için yüz bölgesinin yara almadığını anlattı. Tarifi olmayan bir acı yaşadıklarını dile getiren Ayşe Koca, "Oğlum hayvanları çok seviyordu, onlarla ilişkisi de çok güzeldi. Asla onlara eziyet etmezdi. Benim çocuğum yaşam enerjisi dolu bir çocuktu. Boş durmayan sporuna giden, kursuna giden, hafızlık yapmaya çalışan, okulunda da başarılı bir çocuktu. Ama şu an yani oğlumun hayatı karardı. Bilmiyoruz onu geri nasıl döndüreceğiz." diye konuştu.

"BAŞIBOŞ GEZMELERİNE İZİN VERİLMEMELİ"

Sokak köpekleri sorununa kesin bir çözüm bulunmasını isteyen Koca, "Hayvanlara sokaklarda yemek vermek, ekmek vermek, bunlara mama vermek hayvanları sevdiğinin göstergesi değil. İnsan canı mı önemli, hayvanın canı mı? Biz hayvanları seviyoruz ama bunlara şehrin uzağında bir yerde iyi bir bakım yeri yapılması lazım. Bunlar ortalıkta başıboş gezemez. Bugün benim çocuğumun başına geldi. Yarın başkasının başına gelmeyeceği ne malum?" ifadelerini kullandı.