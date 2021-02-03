Sokak ortasında bali çeken gencin içler acısı hali kamerada!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bir genç sokak ortasında bali çekti.

Kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan şahıs, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ANLAMSIZ HAREKETLER YAPIP KÜFRETTİ

Anlamsız hareketler yapan gencin, küfrettiği görüldü. Vatandaşlar, bali ve tiner çekerek sokaklarda dolaşanlarla ilgili çalışma yapılmasını istedi.