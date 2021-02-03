Sokak ortasında bali çeken gencin içler acısı hali kamerada!Antalyaspor'dan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a tepkiSon dakika: Boğaziçi provokatörlerine ilişkin flaş gelişme!İstediği ilacı yazmayınca kadın doktorun ayak bileğini kıran saldırgan tutuklandıAntalyaspor 1 - 1 Beşiktaş | MAÇ SONUCUSon dakika! Bakan Koca: Mücadelemizi taviz vermeden ulusal boyutta sürdüreceğizInstagram kullananlar dikkat! Mağduriyet bundan böyle ortadan kalkıyor3 Şubat Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Mutasyonlu koronavirüs daha mı öldürücü? Uzman isim açıkladıSon dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan Bakan Soylu'yu sansürleyen Twitter'a karşı hamle
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sokak ortasında bali çeken gencin içler acısı hali kamerada!

Sokak ortasında bali çeken gencin içler acısı hali kamerada!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokak ortasında çevresindekilere aldırış etmeden bali çeken genci hali kameraya kaydedildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bir genç sokak ortasında bali çekti.

Kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan şahıs, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ANLAMSIZ HAREKETLER YAPIP KÜFRETTİ

Anlamsız hareketler yapan gencin, küfrettiği görüldü. Vatandaşlar, bali ve tiner çekerek sokaklarda dolaşanlarla ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT