Şebnem Şirin kimdir? Katili kim? Nerede öldürüldü?Merakla beklenen Sana Söz dizisinin yıldızı Serkan Altunorak'tan üzen haber! Yapım şirketi duyurdu!29 Ekim resmi tatil ne zaman başlar 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman biter?e- Devlet çöktü mü son dakika 27 Ekim 2021 ? e -Devlet neden açılmıyor? Neden giremiyorum?İstikraz ne demek, TDK'ya göre İstikraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Erzincan Refahiye'de iki otomobil çarpıştı! Kazada Selfinaz Çerçi öldü, 6 kişi yaralandıNezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıEndüstriyel Kalıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSokak ortasında göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu! Hülya Arsever'in intihar ettiği ortaya çıktıGemi İnşaatı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sokak ortasında göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu! Hülya Arsever'in intihar ettiği ortaya çıktı

Sokak ortasında göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu! Hülya Arsever'in intihar ettiği ortaya çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sokak ortasında göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan Hülya A.'nın eşinin tabancasıyla intihar ettiği belirlendi.

Sokak ortasında göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu! Hülya Arsever'in intihar ettiği ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre dün Eğirdir ilçesinde öğle saatlerinde Adayolu Caddesi'nde bulunan otogarın yakınında silah sesi duyulmuştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede  Hülya Arsever'i göğsünden vurulmuş halde ölü bulmuştu. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri 39 yaşındaki Hülya Arsever'in eşi C. A.'nın ifadesini aldı.

Sokak ortasında göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu! Hülya Arsever'in intihar ettiği ortaya çıktı

EŞİNİN SİLAHINI YANINA ALMIŞ

Buna göre Hülya A.'nın yaklaşık 2 sene önce evlendiği eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldığı, yanına eşinin tabancısını aldığı kaydedildi. Hülya Arsever'in silahla kendini vurarak intihar ettiği böylece anlaşılmış oldu. 

Hülya A.'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

Sokak ortasında göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu! Hülya Arsever'in intihar ettiği ortaya çıktı Sokak ortasında göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu! Hülya Arsever'in intihar ettiği ortaya çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT