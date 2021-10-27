Sokak ortasında göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu! Hülya Arsever'in intihar ettiği ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre dün Eğirdir ilçesinde öğle saatlerinde Adayolu Caddesi'nde bulunan otogarın yakınında silah sesi duyulmuştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede Hülya Arsever'i göğsünden vurulmuş halde ölü bulmuştu. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri 39 yaşındaki Hülya Arsever'in eşi C. A.'nın ifadesini aldı.

EŞİNİN SİLAHINI YANINA ALMIŞ

Buna göre Hülya A.'nın yaklaşık 2 sene önce evlendiği eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldığı, yanına eşinin tabancısını aldığı kaydedildi. Hülya Arsever'in silahla kendini vurarak intihar ettiği böylece anlaşılmış oldu.

Hülya A.'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.