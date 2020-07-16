Sokak ortasında şaşırtan kavga!

Eskişehir 2 Eylül Caddesinde meydana gelen olayda, eski kocasının yeni eşini AVM önünde gören kadın birden saldırıya geçti. Saç saça baş başa birbirine giren kadınları polis ayırmaktan güçlük yaşadı.

2 Eylül Caddesi üzerindeki Esnaf Sarayı önünde yaşanan olayda, Mustafa Ç.’nin eski eşi olan Çakır G. (41) ile annesi AVM önünde bulunurken, Mustafa Ç. ve yeni eşi Sultan Ç.’yi (30) gördü. Eski eş Çakır G., eski kocasının yeni eşi olan Sultan Ç.’ye saldırınca taraflar kavga etmeye başladı. Kavga sırasında çevredekilerin müdahalesine rağmen kadınlar ayrılmadı. Vatandaşları bir anda şaşkına çeviren kavgada, yumruklar havada uçuştu. Bu sırada Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, olayda ilk saldıran eski eş Çakır G.’ye uzaklaştırma cezası verildi.

Diğer taraftan kavgaya neden olan eski eş Çakır G., olay sırasında, “Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı. Bir yıldır çocuğa bakmak için eve uğramıyor. Turan, babanın yüzüne tükür” diye bağırdı.