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  3. Sokaklarda yaşayan ünlü modeli görenler gözlerine inanamadı! Çöp karıştırırken görüntülendi

Sokaklarda yaşayan ünlü modeli görenler gözlerine inanamadı! Çöp karıştırırken görüntülendi

Bir döneme güzelliği ile damga vuran ünlü model Loni Willison , önceki gün California'da çöpleri karıştırırken objektiflere takıldı.

Sokaklarda yaşayan ünlü modeli görenler gözlerine inanamadı! Çöp karıştırırken görüntülendi

Bir süredir evsiz olan  ve Kaliforniya'da sokaklarda yaşayan 37 yaşındaki ünlü model Loni Willison tanınmaz hale geldi.

Sokaklarda yaşayan ünlü modeli görenler gözlerine inanamadı! Çöp karıştırırken görüntülendi

Çöpleri karıştırırken kameralara takılan Willison'ın üzerinde gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont vardı. Willison'ın bütün eşyasını da bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü.

Sokaklarda yaşayan ünlü modeli görenler gözlerine inanamadı! Çöp karıştırırken görüntülendi

Oyuncu Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison, ayağında ayakkabısı olmadan kırmızı-beyaz renkli çoraplarıyla sokakta dolaşırken çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış dahi etmedi.

Sokaklarda yaşayan ünlü modeli görenler gözlerine inanamadı! Çöp karıştırırken görüntülendi

2012 yılında Jeremy Jackson ile dünya evine giren Loni Willison'ın eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. İkilinin, evliliklerini 2014'de sona ermişti.

Sokaklarda yaşayan ünlü modeli görenler gözlerine inanamadı! Çöp karıştırırken görüntülendi

Willison, 2018 yılında da sokaklarda objektiflere yansımıştı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında İngiliz The Sun gazetesine konuşan eski model, kimseden yardım talep etmediğini ifade etmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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