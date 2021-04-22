Sokakta kalan aileye yardım eli! Valilik ve Kızılay sahip çıktı

Hakkari'de bir aile maddi imkansızlıklar yüzünden sokakta kaldı. Sümbül Mahallesi Şehit Erol Olçok Ortaokulu Caddesi'nde bir süreden beridir bin binada kirada kalan 6 nüfuslu Erdoğan ailesi, ev sahibinin dökülmek üzere olan evini yıkması ile birlikte kiralık ev bulamayınca açıkta kaldı. Cadde üzerinde kurdukları çadırda kalan aile için Sümbül Mahallesi Muhtarı ve Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç tarafından Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Kızılay Hakkari Şubesine haber verildi.

ÇADIRDA KALAN AİLE EVE YERLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve Kızılay Hakkari Derneği Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, kent merkezindeki tüm mahalleleri dolaşarak Erdoğan ailesine kiralık ev aramaya başladılar. Kiralık evin temin edilmesi ile birlikte akşam saatlerinde çadırda kalan Erdoğan ailesinin yanına gelen SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve Kızılay Hakkari Derneği Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, kiraladıkları araçla elbirliği ile Erdoğan ailesinin evini taşımaya başladılar. Sıcak bir yuvaya kavuşturulan Erdoğan ailesinin bir yıllık kirasının SYDV ve Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, valilik olarak hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını belirterek, ailenin her türlü ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ise araç kiralayarak ailenin evini taşıdıklarını belirterek, "Aileye sıcak yemek vereceğiz. 1 yıllık kiralarını da SYDV ile birlikte karşılayacağız" dedi. İşsiz olan Star Erdoğan ise kendilerini açıkta kurtaran valilik ve Kızılay ekibine teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı