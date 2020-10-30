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Söke Belediye Başkanı uyardı: Paniğe gerek yok

Ege Denizi açıklarında 6.6 şiddetinde olduğu ifade edilen deprem sarsıntısı Söke'de şiddetli şekilde hissedildi.

Söke Belediye Başkanı uyardı: Paniğe gerek yok

Ege Denizi açıklarında 6.6 şiddetinde olduğu ifade edilen deprem sarsıntısı Söke'de şiddetli şekilde hissedildi. Panik yaşatan sarsıntı sonrası Sökeliler ev ve işyerlerinden sokağa fırladı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel deprem sonrası yaptığı açıklamada Söke başta olmak üzere depremin hissedildiği yerlerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel meydana gelen deprem sarsıntısının ardından ilk açıklamayı yaptı. Henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını ancak bilgi ulaştıkça Sökelilerle paylaşacaklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel "Paniğe gerek yok. Tabi tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Söke Belediye ekiplerimiz şu anda tüm ilçemizden gelen habere göre hareket edecek, ekiplerimiz göreve hazır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Söke Belediye Başkanı uyardı: Paniğe gerek yok

Söke Belediye Başkanı uyardı: Paniğe gerek yok



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