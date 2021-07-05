Şoke eden istifa haberi! O iddialara İçişleri Bakanlığından yalanlama: Süleyman Soylu’nun istifa ettiği iddiası doğru değil

Ortaya atılan istifa haberi sonrasında siyasette sıcak anlar yaşandı. AK Partili eski vekillerden Feyzi İşbaşaran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini söyledi. İçbaşaran spekülasyon yaratan açıklamasını sosyal paylaşım sitesi üzerinden gerçekleştirdi.

İSTİFAYA DAİR KULİS BİLGİLERİ OLDUĞUNA DEĞİNDİ

Eski Ak Parti'li vekil İşbaşaran, gece yarısı yaptığı paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini söyledi. İşbaşaran, Soylu'nun istifa ettiğine dair kulis bilgisi olduğunu ileri sürdü.

AK Partili eski vekillerden Feyzi İşbaşaran, gece yarısı yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla, son günlerde bazı ciddi iddialar ile gündemde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine dair kulis bilgisi olduğunu ileri sürdü. İddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı kaynakları ise istifa haberlerini yalanladı.

BİTLİS'TE ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Soylu dün Bitlis’te Gazitepe üs bölgesini ziyaret etmiş, güvenlik toplantısına katılmış, bir süre önce açılan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni geçmişti. Ziyarete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu katılmıştı.