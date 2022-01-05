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Şokola ne demek, TDK'ya göre Şokola kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şokola kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şokola ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şokola nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şokola kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şokola ne demek, TDK'ya göre Şokola kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şokola ne demek? Şokola TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şokola kelimesi. Peki şokola ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şokola nedir, şokola kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ŞOKOLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şokola kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şokola kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre şokola kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çikolata, şeker, su veya sütle yapılan sıcak içecek

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