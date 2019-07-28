Sokollu Mehmed Paşa Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SOKOLLU MEHMED PAŞA KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1506 Ölüm tarihi : 11.Ekim.1579

Sokollu Mehmed Paşa kaç yaşında öldü : 73

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Meslek : Sadrazam

Sokollu Mehmed Paşa doğum yeri : Bosna

Ölüm yeri : İstanbul

SOKOLLU MEHMED PAŞA BİYOGRAFİSİ

Sokollu Mehmed Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat devirlerinde, Osmanlı'da görev yapan, denizci ve sadrazam.

1506 yılında Bosna’nın Sokoloviç kasabasında dünyaya gelen Sokollu Mehmed Paşa, devşirme çocuklar arasında Edirne'ye getirilmesinin ardından, Türk ve Müslüman kültürü ile yetiştirildi. Saraydan kapıcıbaşı olarak çıkan ve Barbaros Hayreddin Paşa'nın ölümünün ardından, Kaptan-ı Deryave bir süre sonra da Rumeli Valisi olan Sokollu, ilk önemli başarısına, Tameşvar Kalesi'nin fethi ile ulaştı. İstanbul Tersanesini genişletti ve yeniledi.

Fethin ardından vezir olan Sokollu, 1561'de Üçüncü Vezir iken, Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu ve Sultan II. Selim'in kızı Esmehan Sultan ile evlendi. İkinci Vezir’liği esnasında Semiz Ali Paşa'nın ölümü üzerine, 1564'te sadrazam olan ve bu seneden ölümüne kadar olan dönemde Osmanlı Devleti'nin idaresini elinde tutan Sokollu, Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar Kalesi fethini de, padişah öldükten sonra idare etti.



Kanuni Sultan Süleyman'ın yerine, Sultan II. Selim'i tahta çıkaran Sokollu Mehmed Paşa, II. Selim döneminde de sadrazamlığa devam ederek devlet işlerini idare etti. Don ve Volga ırmakları arasında açmayı düşündüğü kanal projesinin yanı sıra, Süveyş Kanalı'nı da açmayı planlayan Sokollu Mehmed Paşa, bu planını hayata geçirmek için Sudan'ı zaptetti. Sokollu 1574'te ölen II. Selim'in yerine geçen III. Murat döneminde de sadrazamlığını sürdürdü.

Devlet bünyesinde önemli düzenlemelere imza atan Sokollu Mehmed Paşa, 1579yılında öldürülmesinin ardından, Eyüp'te defnedildi.