Sokratis Papastathopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sokratis Papastathopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sokratis Papastathopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sokratis Papastathopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sokratis Papastathopoulos 9 Haziran 1988 tarihinde Kalamata şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σωκράτης Παπασταθόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sokratis Papastathopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Konstantinos Farras yapmaktadır. Sokratis Papastathopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sokratis Papastathopoulos'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sokratis Papastathopoulos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SokratisPapa5

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http://www.instagram.com/sokratispapa.official/

http://www.facebook.com/SokratisPapastathopoulos

Sokratis Papastathopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sokratis Papastathopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 28.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sokratis Papastathopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sokratis Papastathopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AEK Atina

1 Ocak 2006 yılında Niki Volou

30 Haziran 2006 yılında AEK Atina

1 Ağustos 2008 yılında Genoa

20 Temmuz 2010 yılında Milan

1 Temmuz 2011 yılında Genoa

21 Temmuz 2011 yılında W. Bremen

30 Haziran 2012 yılında Genoa

1 Temmuz 2012 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2013 yılında Dortmund

2 Temmuz 2018 yılında Arsenal

25 Ocak 2021 yılında Olimpiakos

Sokratis Papastathopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sokratis Papastathopoulos şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sokratis Papastathopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aiantas Kalamatas, Apollon Petalidiou (-2004), AEK Athens (2004-2005)

Yunanistan takımında 19 numaralı formasıyla 5 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 90 maçta 3 gol atmıştır.

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