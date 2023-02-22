Sokratis Togias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sokratis Togias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sokratis Togias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sokratis Togias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.