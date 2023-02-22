Sokratis Togias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sokratis Togias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sokratis Togias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sokratis Togias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sokratis Togias 1 Ocak 2003 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σωκράτης Τόγιας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sokratis Togias Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sokratis Togias'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Sokratis Togias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sokratis Togias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Eylül 2020 yılında Niki Volou U19
1 Temmuz 2022 yılında Niki Volou
Sokratis Togias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sokratis Togias şuan Niki Volou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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