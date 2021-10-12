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Sökün ne demek, TDK'ya göre Sökün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sökün kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sökün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sökün nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sökün kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sökün ne demek, TDK'ya göre Sökün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sökün ne demek? Sökün TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sökün kelimesi. Peki sökün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sökün nedir, sökün kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SÖKÜN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sökün kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sökün kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek` anlamlarına gelen sökün etmek birleşik fiilinde geçer

SÖKÜN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Akça kızlar sökün etti yurdundan / Koç yiğitler deli oldu derdinden

SÖKÜN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- sökün avı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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