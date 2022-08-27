Sol kesimlerin iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Tezcan'ın eşi ateş püskürdü! "Allah düşmanın da şereflisini, ahlaklısını versin."

Mustafa Kemal Atatatürk'e yönelik sarf ettiği hakaretler sonrası hapse giren Fatih Tezcan'a twitter hesaplarından Gülşen'i durumu ile bir bağlantı kurulmak istenerek destek çıkılmak istendi. Sol kesimin destekçisi olan hesabın Fatih Tezcan'a sarf ettiği özler sonrası eşi Merve Tezcan iddiaların asılsızlığını bir bir anlattı.

ORTAYA ATILAN İDDİALAR EŞİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz günlerde hapse giren Fatih Tezcan için bazı hesapların engelli bir çocuğa tecavüzde bulunmak istemesinden dolayı hapse girdiği şekilde iddiaların ortaya atılması eşi Merve Tezcan'ı harekete geçirdi.

Ben MERVE TEZCAN eşim FATİH TEZCAN hakkında atılan bu ahlaksız,asılsız,çirkin iftiraların tutuklanma sebebiyle hiç bir ilgisi yoktur!Kendisinin de tutuklanmadan önce belirttiği sebeplerden dolayı süreç devam etmektedir.Allah düşmanın da şereflisini,ahlaklısını versin!! pic.twitter.com/BIcUHYoFUa — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) August 26, 2022

PAYLAŞIM YAPANLARA DAVA AÇILACAK

Merve Tezcan eşi Fatih Tezcan'ın hesabından yaptığı paylaşım ile "Ben MERVE TEZCAN eşim FATİH TEZCAN hakkında atılan bu ahlaksız, asılsız, çirkin iftiraların tutuklanma sebebiyle hiç bir ilgisi yoktur! Kendisinin de tutuklanmadan önce belirttiği sebeplerden dolayı süreç devam etmektedir. Allah düşmanın da şereflisini, ahlaklısını versin! Bu twitle ve konu ile ilgili resim ve paylaşım, yapanlara avukatımız dava açacaktı." şeklinde bir açıklama yaptı.