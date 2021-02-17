Sol yanım neden final yapıyor? Sol Yanım neden bitti?

Genç aşıklar Serra ve Selim'in entrikalarla dolu yaşadıklarının anlatıldığı Sol Yanım dizisi ekranlara veda edecek. 12. bölümü ile macerası son bulacak dizinin geçtiğimiz günlerde günü değişmişti ancak, beklenen son gerçekleşti.

SOL YANIM DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sol Yanım dizisi reytinglerde beklenen sonucu elde edememesi nedeniyle erken final yapıyor. Dizinin Çarşamba günü ekranlara aynı saatlerde Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz. Oyuncu Cansel Elçin de dizinin final yapmasına ilişkin konuşmuş, adeta reytingleri öne süren ifadeler kullanmıştı. Elçin," Dönemde değişti işte önemli olan konsept ve hikaye. Belli bir nedenden dolayı o kadar izlenmiyor, insanların alışkanlıkları var, başka dizleri izliyorlar. Bir sürü nedenler var, onlar da bizim elimizde değil" ifadelerini kullandı.

SOL YANIM NEDEN BİTTİ?

Sol Yanım dizisi Çarşamba günü ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman, Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz ve TV8 ekranlarında yayınlanan Doğdun Ev Kaderindir dizisinin reytinglerde arkasında kaldı.