Solidarizm ne demek, TDK'ya göre Solidarizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Solidarizm ne demek? Solidarizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi solidarizm kelimesi. Peki solidarizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre solidarizm nedir, solidarizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SOLİDARİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Solidarizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Solidarizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre solidarizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanışmacılık

