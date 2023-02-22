Solomon Abah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Abah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Abah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Solomon Abah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Solomon Abah {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Solomon Abah Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Solomon Abah'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Solomon Abah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Solomon Abah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Solomon Abah şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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