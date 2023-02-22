Solomon Abah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Abah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Solomon Abah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Solomon Abah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.