Solomon Babatunde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Babatunde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Babatunde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Solomon Babatunde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Solomon Babatunde 5 Mayıs 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Solomon Babatunde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PEXSPORT INT'L MANG yapmaktadır. Solomon Babatunde, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Babatunde'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Solomon Babatunde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Solomon Babatunde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Enyimba Aba
1 Temmuz 2015 yılında Warri Wolves FC
30 Kasım 2015 yılında Enyimba Aba
1 Aralık 2016 yılında Sunshine Stars
31 Mart 2017 yılında Enyimba Aba
2 Nisan 2017 yılında Wikki Tourists
30 Haziran 2017 yılında Enyimba Aba
1 Temmuz 2017 yılında Warri Wolves FC
20 Kasım 2017 yılında Desert Stars
12 Ocak 2019 yılında Kanemi Warriors
10 Ocak 2020 yılında Niger Tornad.
30 Haziran 2020 yılında Kanemi Warriors
1 Aralık 2022 yılında Niger Tornad.
Solomon Babatunde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Solomon Babatunde şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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