Solomon Kantoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Kantoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Kantoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Solomon Kantoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Solomon Kantoma 23 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Solomon Kantoma Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goodtime sports Agency yapmaktadır. Solomon Kantoma, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Kantoma'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Solomon Kantoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Solomon Kantoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Kada City
20 Nisan 2019 yılında Delta Force
1 Mayıs 2021 yılında Dakkada FC
1 Aralık 2022 yılında Doma UTD
Solomon Kantoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Solomon Kantoma şuan Doma United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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