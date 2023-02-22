Solomon Kantoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Kantoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Solomon Kantoma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Solomon Kantoma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.