Solomon Kessi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Kessi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Kessi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Solomon Kessi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Solomon Kessi 1 Mart 2004 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Solomon Kessi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Solomon Kessi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Kessi'nin RC Lens B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Solomon Kessi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Solomon Kessi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ağustos 2022 yılında RC Lens B
30 Haziran 2023 yılında SB Academy
Solomon Kessi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Solomon Kessi şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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