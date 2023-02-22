Solomon Kwambe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Kwambe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Kwambe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Kwambe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Kwambe 30 Eylül 1993 tarihinde Benue State şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Solomon Sesugh Kwambe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Kwambe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Solomon Kwambe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Solomon Kwambe'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Kwambe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Kwambe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Kwambe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Kwambe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sunshine Stars

1 Temmuz 2013 yılında Warri Wolves FC

30 Haziran 2014 yılında Sunshine Stars

1 Ocak 2016 yılında Lobi Stars

13 Ocak 2020 yılında Tulsa

1 Aralık 2021 yılında Lobi Stars

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

Solomon Kwambe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Kwambe şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Solomon Kwambe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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