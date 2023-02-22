Solomon Okpako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Okpako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Okpako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Okpako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Okpako 1 Mayıs 1990 tarihinde Abraka şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Solomon Arrow-Men Okpako şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Okpako Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Solomon Okpako, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Okpako'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Okpako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Okpako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Solomon Okpako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Okpako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Kano Pillars

1 Temmuz 2010 yılında Panionios

1 Temmuz 2011 yılında Sundowns

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

16 Ağustos 2013 yılında Chippa United

27 Ağustos 2014 yılında Santos FC

1 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Enyimba Aba

1 Ocak 2018 yılında Enugu Rangers

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında Gulf Heroes

31 Mart 2022 yılında Akwa United

Solomon Okpako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Okpako şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.