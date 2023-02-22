Solomon Okuruket kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Okuruket Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Okuruket adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Okuruket Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Okuruket 24 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Solomon Williams Okuruket şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Okuruket Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&D Sport Managment yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Okuruket'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Okuruket Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Okuruket isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Okuruket Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Okuruket futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2017 yılında El Mokawloon

1 Temmuz 2018 yılında Entag El Harby

31 Ocak 2019 yılında Al-Quwa Al-Jaw.

7 Ağustos 2019 yılında Al-Zawraa SC

11 Ekim 2020 yılında Al-Talaba SC

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

31 Mart 2022 yılında Rivers United

Solomon Okuruket Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Okuruket şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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