Solomon Omale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Omale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Omale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Omale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Omale 2 Ocak 2001 tarihinde Zaria şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Omale Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stanko Paunić yapmaktadır. Solomon Omale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Solomon Omale'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Solomon Omale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Omale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Solomon Omale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Omale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2019 yılında SKF Sered

18 Ağustos 2020 yılında 1.SK Prostejov

15 Şubat 2023 yılında SFC Opava

30 Haziran 2023 yılında 1.SK Prostejov

Solomon Omale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Omale şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.