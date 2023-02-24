Soma Lekai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma Lekai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soma Lekai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soma Lekai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soma Lekai 20 Eylül 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soma Lekai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Soma Lekai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Soma Lekai'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soma Lekai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soma Lekai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soma Lekai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soma Lekai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2009 yılında Vasas Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Vasas U17

1 Ocak 2012 yılında Vasas U19

1 Ocak 2014 yılında Vasas FC

21 Temmuz 2015 yılında Pénzügyőr

31 Aralık 2015 yılında Vasas FC

28 Ocak 2016 yılında Kisvárda

3 Ağustos 2017 yılında STC Salgótarján

13 Şubat 2018 yılında Szekszárdi UFC

17 Temmuz 2019 yılında Ózd FC

29 Ocak 2020 yılında Putnok

27 Temmuz 2020 yılında Kecskeméti TE

1 Temmuz 2021 yılında Kozármisleny

Soma Lekai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soma Lekai şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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