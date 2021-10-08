Anadolu Efes 96 - 100 CSKA Moskova | MAÇ SONUCUPedolog ne demek, TDK'ya göre Pedolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İnstagram çöktü mü son dakika | İntagram'da yine mi sorun  yaşanıyor? 8 Ekim 2021 CumaSon dakika | Burhan Akbudak, dünya ikincisi!Türkiye - Norveç Dünya Kupası Elemeleri grup maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSoma ne demek, TDK'ya göre Soma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kanal İstanbul neden gerekli? Bakan Karaismailoğlu açıkladıBerke İnaloğlu kimdir? | Milli diskçi Berke İnaloğlu sağlık durumu nasıl?Kan donduran olay! Taksi şoförü milli sporcu Berke İnaloğlu'ya kurşun yağdırdıOlympiakos - Real Madrid EuroLeague maçı canlı izle | Bein Sports 4 canlı yayın izle linki
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Soma ne demek, TDK'ya göre Soma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Soma ne demek, TDK'ya göre Soma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Soma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Soma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Soma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Soma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Soma ne demek, TDK'ya göre Soma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Soma ne demek? Soma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Soma kelimesi. Peki Soma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Soma nedir, Soma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Soma kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Soma kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

SOMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Soma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Soma kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre Soma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cinsiyet hücreleri dışında, vücut hücrelerinin tümü
- Manisa iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT