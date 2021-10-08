Soma ne demek, TDK'ya göre Soma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Soma ne demek? Soma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Soma kelimesi. Peki Soma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Soma nedir, Soma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Soma kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Soma kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SOMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Soma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Soma kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre Soma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cinsiyet hücreleri dışında, vücut hücrelerinin tümü

- Manisa iline bağlı ilçelerden biri

