Somali Cumhurbaşkanı Fermacu: Türk kardeşlerimiz ülkemizin şerefini geri kazandıracak

Başkent Mogadişu’daki eğitim üssünde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ve Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda yabancı temsilci katıldı.

FERMACU: "TÜRK KARDEŞLERİMİZ SOMALİ'NİN ŞEREFİNİ GERİ KAZANDIRACAK"

Cumhurbaşkanı Fermacu, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinerek, “Türk kardeşlerimize Somali’nin şerefini geri kazanması konusundaki fedakarca çabaları ve yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.” ifadesini kullandı.

FERMACU ASKERLERE SESLENDİ: BİR ZAMANLAR SAYGI DUYULAN GÜÇLÜ BİR ÜLKEYDİK

Tören alanındaki askerlere seslenen Fermacu, “Bir zamanlar saygı duyulan güçlü hava, kara ve deniz kuvvetleri olan bir ülkeydik. Bağımsızlık mücadelesi veren diğer Afrika ülkelerine destek veriyorduk. Sizler de bugün tıpkı babalarınız gibi olmalısınız.“ dedi.

Mezuniyete ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Yılmaz, deniz, kara ve hava kuvvetlerinde görev yapacak ilk teğmen rütbesinde subayların bugün mezun olduğunu belirtti.

SOMALİLİ ASKERLER ISPARTA'DA KOMANDO EĞİTİMİ GÖRÜYOR

Somali’ye en nitelikli ve kapsamlı askeri katkıyı Türkiye’nin yaptığını hatırlatan Yılmaz, burada verilen eğitimlerin yanı sıra düzenli olarak Isparta’ya götürülen Somalili askerlerin komanda eğitimi aldığını dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 2011 YILINDAKİ ZİYARETİNDEN SONRA SOMALİ ÜMİTLENDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılındaki ziyaretinden sonra ülkenin dünyaya açılmaya başladığını belirten Yılmaz, “Somali’de her şey değişmeye başladı. Somali halkı ümitvar ve artık bir geleceği olduğuna inanıyor.” dedi.

Yılmaz, aynı merkezde şimdiye kadar 250 polis özel harekatın yetiştirildiğini de belirterek, bu sayının 2 bini buluncaya kadar eğitimlerin süreceğini aktardı.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.