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Somali'de Türk görevlilere bombalı saldırı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı

Somali'de Türk görevlilere bombalı saldırı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı

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