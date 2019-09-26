Somali'de Türk görevlilere bombalı saldırı!

İstanbul24 °C
- Vefat eden mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar
- Beşiktaş Yönetim Kurulu, 13 Ekim’de olağanüstü kongre kararı aldı.
- "Yangın olur biz yangına gideriz"
- Deprem Bursa’da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar
- TÜMSİAD Konya Şubesi yeni hizmet binası açıldı
- 166 gün sonra kemikleri bulundu
- İstanbul’da şiddetli bir deprem yaşandı.
- 'Para anlaşmazlığı' kavgasında eski ortağını tabancayla yaraladı
- Hepsiburada, Allianz Sigorta ile iş birliğini duyurdu
- HKÜ’nün yeni öğrencileri oryantasyon ile Gaziantep’i tanıdı
HABERE YORUM KAT