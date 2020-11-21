Son dakika | 12 dev adamın yeni başantrenörü Orhun Ene oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımında Ufuk Sarıca ile yolların ayrılmasının ardından boşalan antrenörlük görevine Orhun Ene getirildi. Türkiye Basketbol Federasyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada," A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

TBF'den yapılan açıklamada Ufuk Sarıca'nın görevine son verildiği açıklanmıştı. Yapılan açıklamada,"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denilmişti

İKİNCİ ORHUN ENE DÖNEMİ

A Milli Takımın yeni başantrenörü Orhun Ene daha önce bu görevde bulunmuştu. 2011 yılında A Milli Basketbol Takımı’nın başına geçen ve Litvanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda 12 Dev Adam’ı yöneten Orhun Ene, 2. turda organizasyona veda edildikten sonra görevini bırakmıştı.

Orhun Ene kimdir? A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene kaç yaşında?