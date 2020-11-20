A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı

A Milli Basketbol Takım koçu Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı. Duyuru, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapıldı.

TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir.

Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Basketbolda, A Milli Takım'da şok bir gelişme yaşandı ve Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı. Bu karara Sarıca'nın, Türk vatandaşlığına geçen ABD'li oyun kurucu Shane Larkin'i milli kadroya almak istememesinin yol açtığı öne sürüldü.

Basketfaul.com'un haberine göre, Basketbol Federasyonu'nun Sarıca'nın yerine 12 Dev Adam'ın başına, 3 hafta önce Tofaş'tan ayrılan Antrenör Orhun Ene'yi getirmeyi planlıyor.

ORHUN ENE KİMDİR?

1967 Erzurum doğumlu Orhun Ene, basketbolculuk kariyerinde Ortaköy, Eczacıbaşı, Paşabahçe, Fenerbahçe, Ülkerspor, Galatasaray ve İTÜ takımlarında oynadı.

1988 ve 1989'da Eczacıbaşı, 1995'te Ülkerspor ile 3 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. 1990 ve 1992'de Paşabahçe, 1993'te Fenerbahçe, 1994 ve 1996'da ise Ülker formasıyla play-off finali oynadı.

202 kez milli formayı giydi. 1993, 1995, 1997, 2001 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın oyun kurucusu olarak görev yaptı.

Koçluk kariyerinde; Banvit, A Milli Takım ve Darüşşafaka Doğuş takımlarını çalıştırdı.