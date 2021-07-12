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  3. Son dakika | 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesi kritik karar! Akıncı Üssü davasında hükmün gerekçesi açıklandı

Son dakika | 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesi kritik karar! Akıncı Üssü davasında hükmün gerekçesi açıklandı

Son dakika... FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde kritik öneme sahip olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada mahkeme 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Son dakika | 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesi kritik karar! Akıncı Üssü davasında hükmün gerekçesi açıklandı

15 Temmuz darbe girişiminde kritik öneme sahip olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin olarak 475 sanık hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kararın gerekçesinde, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

GÜLEN TALİMAT VERDİ

Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

SİVİL İMAMLAR TALİMAT VERDİ

Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

KRİTİK İSİMLER

Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi.

Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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