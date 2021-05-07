Son dakika: 17 günlük tam kapanma ne zaman bitiyor, bitecek 2021? Tam kapanma bitiş tarihi | Tam kapanma uzar mı?

Koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayılarının düşmemesi nedeniyle geçilen tam kapanma dönemi 29 Nisan günü saat 19.00'da başladı. Vatandaşlar için zorlu bir süreç olan tam kapanma döneminin ne zaman biteceği de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple internet arama motorlarında 17 günlük tam kapanma ne zaman bitiyor, bitecek 2021? Tam kapanma uzar mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte tam kapanma bitiş tarihi...

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR, BİTECEK 2021?

29 Nisan'da başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma süreci İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak tam kapanma sürecini uzatma hakkında sahip. Böyle bir durumun yaşanabileceğini de öngörülüyor. Bilindiği gibi 23 Nisan'ının cuma gününe denk gelmesiyle 2 gün olan kısıtlama 3 güne çıkarılmıştı.

TAM KAPANMA BİTİŞ TARİHİ

İçişleri Bakanlığının yayımladığı tam kapanma genelgesinde şu ifadelere yer verilmişti:

"Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

TAM KAPANMA UZAR MI 2021?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV'de yaptığı açıklamada," Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz." dedi.

Öte yandan tam kapanmanın 19 Mayıs ya da 24 Mayıs tarihine kadar uzatılabileceği de konuşuluyor. Böyle bir durum olursa İçişleri Bakanlığı genelge yayınlayarak detayları açıklayabilir.