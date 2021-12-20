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  3. Son dakika! 18,5 milyon çalışana vergi istisnası!

Son dakika! 18,5 milyon çalışana vergi istisnası!

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Çalışanlara asgari ücret kadar vergi istisnası gelecek" dedi.

Son dakika! 18,5 milyon çalışana vergi istisnası!

Milyonların beklediği karar geldi. Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "İşçi ve memur toplam 18,5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak. Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak, vergi istisnası 18,5 milyon işçi ve memuru kapsayacak." ifadelerine yer verdi.

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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