SON DAKİKA! 2017 yılına katliamla girmemize sebep olmuştu! Reina'da 39 kişinin ölümüne sebep olan olay hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberi... İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence merkez, olan Reina'da 2017 yılına girileceği gece, DEAŞ terör örgütünce düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda flaş bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında katil Abdulkadir Masharipov'un da aralarında olduğu 48 sanığa İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen hapis cezaları sanıklarca istinafa taşındı. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı hukuka uygun bularak aynen onadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdulkadir Masharipov'u "Anayasa'yı ihlal" ve aralarında polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.