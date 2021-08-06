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Son dakika! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan art arda madalyalar!

Son dakika! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli güreşçimiz Taha Akgül ve Milli karatecimiz Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazanma başarısı gösterdiler.

Son dakika! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan art arda madalyalar!

Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcularımız, ülkemize madalya kazandırmaya devam ediyor. 

125 kilo serbest stilde Milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğolistan sporcusu Lkhagvagerel Munkhtur'ı 5-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

Son dakika! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan art arda madalyalar!

Öte yandan Milli karatecimiz Ali Sofuoğlu da bronz madalya mücadelesinde Park Heejun'u mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli karatecimiz Ali Sofuoğlu: "İnsanlarımız bu zor günlerde izliyorlar, takip ediyorlar bizi. Çok güzel mesajlar aldık. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz daha iyilerini yapmalıyız. Ülkemiz bunu hak ediyor. 100. madalyayı kazandığım için çok mutluyum. Ben buraya altın madalya almak için geldim. Finale çıkan rakibim son 20 maçtır kaybetmiyordu. Buraya onu yenmeye gelmiştim. O yüzden buruk bir sevincim var. Destekleyen herkese teşekkür ederim." açıklamalarında bulundu.

Son dakika! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan art arda madalyalar!

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